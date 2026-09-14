Мюнхенскую конференцию по безопасности с 2027 года возглавят два лидера

Неопределенность относительно руководства Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) подошла к концу: новыми руководителями конференции станут бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и бывший генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт.

Об этом говорится в сообщении на сайте конференции, передает "Европейская правда".

MSC объявила в Мюнхене, что совет попечителей фонда единогласно одобрил их назначение.

Двое будущих сопредседателей должны принять на себя обязанности многолетнего председателя Вольфганга Ишингера до начала 63-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2027 года, а затем будут возглавлять конференцию на равных правах.

Оба являются известными сторонниками трансатлантического партнерства, которые за свою долгую карьеру не только возглавляли крупные международные организации, но и лично участвовали в принятии многих важных решений последних десятилетий. Ишингер заявил, что с нетерпением ждет возможности и в дальнейшем поддерживать MSC в качестве активного члена ее попечительского совета после почти 20 лет во главе организации.

Изначально предполагалось, что Столтенберг впервые возглавит MSC в этом году. Его уже объявили преемником Кристофа Хойсгена, но он в последний момент отказался от этой должности. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил ему занять должность министра финансов в своем правительстве.

Вместо него в этом году председательство на конференции по вопросам безопасности взял на себя Вольфганг Ишингер. Его "хороший друг Йенс Столтенберг" займет пост следующего председателя только "тогда, когда сочтет, что действительно сможет это сделать", – заявил тогда Ишингер.

Пока неизвестно, когда Столтенберг собирается покинуть пост министра финансов Норвегии.

Мюнхенская конференция по безопасности считается важнейшим в мире экспертным форумом по вопросам политики безопасности. В ней регулярно принимают участие многочисленные главы государств и правительств. Следующая конференция запланирована на 12–14 февраля 2027 года.

Как сообщалось, предыдущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген растрогался во время произнесения своей прощальной речи.