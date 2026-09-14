Стефанчук закликав депутатів не блокувати  рішення, від яких залежить фінансування ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів консолідувати зусилля навколо ухвалення рішень, від яких залежить фінансова спроможність України.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Раніше "ЄвроПравді" стало відомо про те, що до Стефанчука надійшов лист за підписом двох єврокомісарів, надісланий напередодні чергового пленарного тижня.

"У той час, коли Росія значно посилила свої атаки, завдаючи українцям ще більше втрат і страждань, наша рішучість підтримати Україну лише зміцнюється", – йдеться у документі. Водночас, ЄС підкреслює, що натомість чекає від України демонстрації прогресу у реформах.



Стефанчук у дописі стверджує, що у парламенті має тривати чіткий і чесний діалог.

"Не про те, щоб усі мали однакові позиції, а про те, щоб різні позиції не блокували рішення, від яких залежить фінансова спроможність держави. З цим закликом почав нараду за участю керівництва Верховної Ради, прем'єр-міністра, урядовців, представників усіх депутатських фракцій і груп, голів профільних комітетів, а також послів держав Групи семи та інших європейських партнерів", – повідомив він

За його словами, говорили про підготовку документів до другого читання, роботу комітетів і таймінг кожного законопроєкту.

"Позиції прозвучали різні. Це нормально для парламенту. Але діалог має вести до рішення. Парламентські процедури не можуть використовуватися для блокування законів, необхідних для функціонування держави. Це стосується і масового внесення правок", – зазначив Стефанчук.



Він нагадав, що є низка законопроєктів, безпосередньо пов'язаних із фінансуванням державного бюджету та виконанням міжнародних зобов'язань, але частина з них проходить парламент повільніше, ніж мала б.



Стефанчук також підкреслив, що через тривалі повітряні тривоги ефективний час роботи Верховної Ради скорочується – і це теж треба враховувати.



Крім того, спікер наголосив, що парламент має порозуміння і робочу взаємодію з урядом і тепер спільне завдання – наближати позиції й переводити діалог у конкретний результат.



"На наших плечах сьогодні – не лише якість законодавства, а значною мірою й фінансова спроможність країни. Тому часу на парламентське блокування у нас немає. Закликаю всіх парламентарів консолідувати зусилля навколо ухвалення необхідних рішень", – зазначив Стефанчук.



Він також повідомив, що на нараді йшлося й про європейську інтеграцію України. "Український парламент безпосередньо залучений до напрацювання переговорних кластерів – це унікальний досвід, адже в інших країнах парламенти не мали такого рівня участі у переговорному процесі з ЄС", – відзначив голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, у ЄС що досі не знають суми потреб України в додатковому фінансуванні.

Водночас неофіційно триває дискусія про те, щоби використати на це заморожені російські активи. Детально у статті "Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель"