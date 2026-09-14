Стефанчук призвал депутатов не блокировать решения, от которых зависит финансирование ЕС

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов объединить усилия для принятия решений, от которых зависит финансовая устойчивость Украины.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Ранее "ЕвроПравде" стало известно о том, что Стефанчуку поступило письмо за подписью двух еврокомиссаров, отправленное накануне очередной пленарной недели.

"В то время, когда Россия значительно усилила свои атаки, нанося украинцам еще больше потерь и страданий, наша решимость поддержать Украину только укрепляется", – говорится в документе. В то же время ЕС подчеркивает, что в ответ ожидает от Украины демонстрации прогресса в реформах.

Стефанчук в своем посте утверждает, что в парламенте должен продолжаться четкий и честный диалог.

"Не о том, чтобы у всех были одинаковые позиции, а о том, чтобы разные позиции не блокировали решения, от которых зависит финансовая состоятельность государства. С этим призывом я начал совещание с участием руководства Верховной Рады, премьер-министра, членов правительства, представителей всех депутатских фракций и групп, председателей профильных комитетов, а также послов стран "Группы семи" и других европейских партнеров", – сообщил он

По его словам, обсуждались подготовка документов ко второму чтению, работа комитетов и сроки рассмотрения каждого законопроекта.

"Прозвучали разные позиции. Это нормально для парламента. Но диалог должен приводить к решению. Парламентские процедуры не могут использоваться для блокирования законов, необходимых для функционирования государства. Это касается и массового внесения поправок", – отметил Стефанчук.

Он напомнил, что существует ряд законопроектов, непосредственно связанных с финансированием государственного бюджета и выполнением международных обязательств, но часть из них проходит через парламент медленнее, чем должна.

Стефанчук также подчеркнул, что из-за длительных воздушных тревог эффективное время работы Верховной Рады сокращается – и это тоже нужно учитывать.

Кроме того, спикер подчеркнул, что парламент поддерживает взаимопонимание и рабочее взаимодействие с правительством, и теперь их общая задача – сближать позиции и приводить диалог к конкретному результату.

"На наших плечах сегодня лежит не только качество законодательства, но в значительной степени и финансовая состоятельность страны. Поэтому времени на парламентскую блокировку у нас нет. Призываю всех парламентариев консолидировать усилия вокруг принятия необходимых решений", – отметил Стефанчук.

Он также сообщил, что на совещании речь шла и о европейской интеграции Украины. "Украинский парламент непосредственно вовлечен в разработку переговорных кластеров – это уникальный опыт, ведь в других странах парламенты не имели такого уровня участия в переговорном процессе с ЕС", – отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, в ЕС до сих пор не знают сумму потребностей Украины в дополнительном финансировании.

В то же время неофициально продолжается дискуссия о том, чтобы использовать на эти цели замороженные российские активы. Подробнее в статье "Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель"