Конгресмен США про тиск на Трампа, санкції проти РФ та підтримку України

Конгресмен від Демократичної партії Євген Віндман – один з адвокатів України у Палаті представників США. Він народився у Києві у 1975 році, але майже не жив тут – у чотирирічному віці його батько з дітьми емігрував до США.

Це перше детальне інтерв’ю конгресмена Віндмана в Україні та про Україну. Редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко поспілкувався з ним на полях щорічної зустрічі Yalta European Strategy, організованої фондом Віктора Пінчука, на яку прибула велика конгресова делегація.

Про те, чи ухвалить Палата представників США так званий Закон Ліндсі Грема, який створює нові санкційні інструменти для тиску на Росію, і чи зміниться політика США у разі дуже ймовірної зміни більшості у Конгресі на демократичну, – в матеріалі Віндман: Якщо ми візьмемо більшість у Конгресі, Трамп буде змушений з нами домовлятися. Далі – основні тези конгресмена.

Я сподіваюся, цього тижня розглянуть закон про санкції проти Росії. Цей пакет, який тепер носить ім’я покійного сенатора Ліндсі Грема, – це найсерйозніший наразі пакет санкцій проти Росії.

Цього тижня дійсно є коротке вікно для засідань Палати представників перед виборами, і шанси на розгляд є.

Серед американців є чітка позапартійна підтримка України, а також двопартійна підтримка у Конгресі, але окремі положення закону про санкції проти Росії ускладнюють його ухвалення.

Переважно йдеться про право президента встановлювати митні тарифи – зважаючи на те, як президент використовував мита досі, запроваджуючи їх всупереч волі Конгресу.

Джерелом проблем є брак довіри. Є очевидний брак довіри до президента, і саме звідси все виходить.

Та навіть якщо закон вийшов не ідеальний – я все одно розраховую на його ухвалення. Врешті-решт, для мене це – питання підтримки України.

Якщо цього не станеться, у нас лишається можливість розглянути закон після виборів, до закінчення повноважень поточного Конгресу.

Двопартійна підтримка України 100% збережеться після проміжних виборів до Конгресу.

Є проста, але фундаментальна причина, яка дає мені певність, що двопартійна підтримка триватиме: Україна – на правильному боці історії.

Явважаю деякі кроки свого уряду такими, що суперечать нашим цінностям та історії, але це тимчасова політична ситуація.

За трохи більше як 50 днів це можна буде виправити.

Зміна більшості у Конгресі дасть демократам право формувати засідання. Це означає право скликати Конгрес, а також право викликати посадовців.

І, зрештою, Конгрес має владу щодо бюджету. Ми зможемо чинити величезний тиск на уряд.

Я підкреслю особливість адміністрації Дональда Трампа: президент дуже "транзакційний". Тож якщо ми отримаємо владу в Конгресі, він буде змушений домовлятися з нами.

Якщо республіканці збережуть владу у Палаті та Сенаті, це буде погано і для України, і для наших союзників.

Перспектива щодо зміни більшості набагато краща для Палати представників. У Сенаті це теж можливо

У разі перемоги демократів ми повернемося до своїх принципів та відновимо підтримку. Зміниться політика щодо НАТО. Нове підтвердження прихильності США до НАТО буде дуже важливим.

Ваша сміливість, стійкість та інноваційність і надалі надихають. Але щоб це тривало, необхідно, щоб ви й самі вірили у власні сили. Повторю: надзвичайно важливо, щоб ви вірили у себе.

Щоразу, коли поширюється наратив про корупцію – а отже, американцям та обраним ними конгресменам бракує впевненості, що наші зусилля та наші гроші використовуються найкращим чином, – це створює для вас проблеми. Незалежно від того, хто керує США.

Тому це – та сфера, в якій вам треба показати прогрес.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Віндман: Якщо ми візьмемо більшість у Конгресі, Трамп буде змушений з нами домовлятися.