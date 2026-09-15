Конгрессмен США о давлении на Трампа, санкциях против РФ и поддержке Украины

Конгрессмен от Демократической партии Евгений Виндман – один из защитников Украины в Палате представителей США. Он родился в Киеве в 1975 году, но почти не жил здесь – в четырёхлетнем возрасте его отец с детьми эмигрировал в США.

Это первое подробное интервью конгрессмена Виндмана в Украине и об Украине. Редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко пообщался с ним в кулуарах ежегодной встречи Yalta European Strategy, организованной фондом Виктора Пинчука, на которую прибыла большая делегация Конгресса.

О том, примет ли Палата представителей США так называемый закон Линдси Грэма, который создает новые санкционные инструменты для давления на Россию, и изменится ли политика США в случае весьма вероятной смены большинства в Конгрессе на демократическое, – в материале Виндман: Если мы возьмем большинство в Конгрессе, Трамп будет вынужден с нами договариваться. Далее – основные тезисы конгрессмена.

Я надеюсь, что на этой неделе рассмотрят закон о санкциях против России. Этот пакет, который теперь носит имя покойного сенатора Линдси Грэма, – это самый серьезный на данный момент пакет санкций против России.

На этой неделе действительно есть небольшое окно для заседаний Палаты представителей перед выборами, и шансы на рассмотрение есть.

Среди американцев наблюдается четкая внепартийная поддержка Украины, а также двухпартийная поддержка в Конгрессе, однако отдельные положения закона о санкциях против России затрудняют его принятие.

Речь идет преимущественно о праве президента устанавливать таможенные тарифы – учитывая то, как президент использовал пошлины до сих пор, вводя их вопреки воле Конгресса.

Источником проблем является недостаток доверия. Существует очевидный недостаток доверия к президенту, и именно отсюда всё и исходит.

Но даже если закон получился неидеальным – я всё равно рассчитываю на его принятие. В конце концов, для меня это – вопрос поддержки Украины.

Если этого не произойдет, у нас останется возможность рассмотреть закон после выборов, до истечения полномочий нынешнего Конгресса.

Двухпартийная поддержка Украины на 100 % сохранится после промежуточных выборов в Конгресс.

Есть простая, но фундаментальная причина, которая дает мне уверенность в том, что двухпартийная поддержка сохранится: Украина – на правильной стороне истории.

Я считаю некоторые шаги своего правительства противоречащими нашим ценностям и истории, но это временная политическая ситуация.

Через чуть больше 50 дней это можно будет исправить.

Смена большинства в Конгрессе даст демократам право определять повестку дня. Это означает право созывать Конгресс, а также право вызывать должностных лиц.

И, в конечном итоге, Конгресс обладает полномочиями в отношении бюджета. Мы сможем оказывать огромное давление на правительство.

Я подчеркну особенность администрации Дональда Трампа: президент очень "транзакционный". Поэтому, если мы получим власть в Конгрессе, он будет вынужден договариваться с нами.

Если республиканцы сохранят власть в Палате представителей и Сенате, это будет плохо и для Украины, и для наших союзников.

Перспектива смены большинства гораздо лучше для Палаты представителей. В Сенате это тоже возможно.

В случае победы демократов мы вернемся к своим принципам и возобновим поддержку. Изменится политика в отношении НАТО. Новое подтверждение приверженности США НАТО будет очень важным.

Ваша смелость, стойкость и инновационность по-прежнему вдохновляют. Но чтобы это продолжалось, необходимо, чтобы вы и сами верили в собственные силы. Повторю: чрезвычайно важно, чтобы вы верили в себя.

Каждый раз, когда распространяется нарратив о коррупции – а значит, американцам и избранным ими конгрессменам не хватает уверенности в том, что наши усилия и наши деньги используются наилучшим образом, – это создает для вас проблемы. Независимо от того, кто руководит США.

Поэтому это – та сфера, в которой вам нужно продемонстрировать прогресс.

Полное интервью – в материале Виндман: Если мы возьмем большинство в Конгрессе, Трамп будет вынужден с нами договариваться.