"Проект Грэма" о санкциях против РФ прошел голосование в комитете Палаты представителей

Принятый Сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России, одним из соавторов которого является покойный сенатор Линдси Грэм, прошел голосование в комитете Палаты представителей.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

14 сентября регламентный комитет Палаты представителей одобрил двухпартийный законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, направленный на усиление санкционного давления на Россию – в частности, на применение "карательных" таможенных ставок к товарам из стран, закупающих российский уран и нефтепродукты.

Этот шаг создает условия для вынесения проекта на полноценное голосование в зале позже на этой неделе.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что следующие процедуры должны состояться уже в ближайшие сутки.

"Законопроект о жестких санкциях прошел первое процедурное голосование в комитете. Следующая остановка: процедурное голосование в зале (вторник, полдень), затем голосование по существу (среда, полдень). По поводу поправок демократов пока нет ясности. Похоже, что всё, "поезд ушёл", и дальше движется уже чистая версия законопроекта", – прокомментировал он в своих соцсетях.

Напомним, Сенат Конгресса США 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Позже СМИ писали, что законопроект сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и может быть заблокирован до ноябрьских выборов в Конгресс.