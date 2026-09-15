Російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії

Один із вертольотів Збройних сил Данії у понеділок зазнав обстрілу сигнальними ракетами в районі Гедсера.

Про це йдеться в заяві данських Збройних сил, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

При цьому військові ЗС Данії уточнили, що одна з випущених ракет пролетіла на невеликій відстані від вертольота.

Сигнальні ракети – це піротехнічні засоби. Зазвичай їх використовують як сигнал для привернення уваги на морі.

Наприкінці серпня повідомляли, що Королівський флот Британії три доби стежив за російськими суднами, які рухалися біля британських берегів.

В липні російський корабель провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії у день зміни прем’єра.