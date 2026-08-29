Британський флот три доби стежив за російськими суднами біля берегів країни
Королівський флот Британії три доби стежив за російськими суднами, які рухалися біля британських берегів.
Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
"Інтенсивна" 72-годинна операція, про яку публічно повідомили лише зараз, відбулася ще минулого тижня.
У фокусі уваги були чотири російські судна, що йшли з Північного моря через Ла-Манш. Російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував підсанкційні вантажні судна "Генерал Скобелєв" і "Спарта" у напрямку Дувра.
За їхнім рухом наглядали британські HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn, задіяли також гелікоптер для спостереження з повітря.
У відповідь Росія додатково задіяла фрегат "Неустрашимий".
Нещодавно у британському флоті попередили про підвищену активність РФ у британських водах. Військові судна часто з’являються у протоці між британським Дувром і французьким Кале та у Північному морі.
В липні російський корабель провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії у день зміни прем’єра.
Цього тижня з Москви пролунали погрози "відповіддю" на постачання британської зброї та технологій Україні.