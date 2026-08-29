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Британський флот три доби стежив за російськими суднами біля берегів країни

Новини — Субота, 29 серпня 2026, 20:31 — Марія Ємець

Королівський флот Британії три доби стежив за російськими суднами, які рухалися біля британських берегів.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда". 

"Інтенсивна" 72-годинна операція, про яку публічно повідомили лише зараз, відбулася ще минулого тижня. 

У фокусі уваги були чотири російські судна, що йшли з Північного моря через Ла-Манш. Російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував підсанкційні вантажні судна "Генерал Скобелєв" і "Спарта" у напрямку Дувра.

За їхнім рухом наглядали британські HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn, задіяли також гелікоптер для спостереження з повітря. 

У відповідь Росія додатково задіяла фрегат "Неустрашимий". 

Нещодавно у британському флоті попередили про підвищену активність РФ у британських водах. Військові судна часто з’являються у протоці між британським Дувром і французьким Кале та у Північному морі. 

В липні російський корабель провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії у день зміни прем’єра.

Цього тижня з Москви пролунали погрози "відповіддю" на постачання британської зброї та технологій Україні. 

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