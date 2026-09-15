Российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами вертолёт Вооружённых сил Дании
Один из вертолётов Вооружённых сил Дании в понедельник подвергся обстрелу сигнальными ракетами в районе Гедсера.
Об этом говорится в заявлении датских Вооружённых сил, сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.
При этом военные ВС Дании уточнили, что одна из выпущенных ракет пролетела на небольшом расстоянии от вертолета.
Сигнальные ракеты – это пиротехнические средства. Обычно их используют в качестве сигнала для привлечения внимания в море.
В конце августа сообщалось, что Королевский флот Великобритании трое суток следил за российскими судами, которые двигались у британских берегов.
В июле российский корабль провел артиллерийские стрельбы у побережья Великобритании в день смены премьера.