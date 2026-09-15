У Повітряних силах Литви розповіли деталі про збиття дрона-порушника: залетів з Білорусі

Дрон, який збили патрульні винищувачі місії НАТО над Литвою, залетів туди з території Білорусі і був виявлений литовськими радарами.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявив командувач Повітряних сил Литви, полковник Антанас Матутіс.

Матутіс повідомив, що від Білорусі не надходило попереджень про наближення безпілотника у бік кордону з Литвою – дрон-порушник виявили близько опівночі за допомогою литовських засобів спостереження, після чого ціль візуально підтвердили пілоти винищувачів та збили.

Він утримався від припущень, чи це був російський, чи український апарат, оскільки про це можна буде говорити після дослідження уламків. Через висоту, на якій відбулось збиття, вони розлетілись на значну площу.

З'явились також перші фотографії уламків збитого апарата.

З відео пресслужби ЗС Литви / LRT

Полковник Матутіс зазначив, що не має інформації про те, що безпілотник нібито міг летіти у напрямку енергетичного об’єкта в Круонісі – про що з’явились припущення у ЗМІ. "Поки що немає даних, які вказували б на це", – сказав він.

З відео пресслужби ЗС Литви / LRT

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Польща піднімала у повітря винищувачі через російські реактивні дрони над заходом України, а Румунія – через кілька безпілотників неподалік кордону з Україною. В обох випадках порушення повітряного простору не зафіксували.