В Воздушных силах Литвы рассказали подробности сбития дрона-нарушителя: залетел из Беларуси

Дрон, сбитый патрульными истребителями миссии НАТО над Литвой, залетел туда с территории Беларуси и был обнаружен литовскими радарами.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявил командующий Военно-воздушными силами Литвы полковник Антанас Матутис.

Матутис сообщил, что от Беларуси не поступало предупреждений о приближении беспилотника в сторону границы с Литвой– дрон-нарушитель обнаружили около полуночи с помощью литовских средств наблюдения, после чего цель визуально подтвердили пилоты истребителей и сбили.

Он воздержался от предположений, был ли это российский или украинский аппарат, поскольку об этом можно будет говорить после исследования обломков. Из-за высоты, на которой произошло сбивание, они разлетелись по значительной площади.

Появились также первые фотографии обломков сбитого аппарата.

Из видео пресс-службы Вооружённых сил Литвы / LRT

Полковник Матутис отметил, что не располагает информацией о том, что беспилотник якобы мог лететь в направлении энергетического объекта в Круонисе – о чем появились предположения в СМИ. "Пока нет данных, которые указывали бы на это", – сказал он.

Из видео пресс-службы Вооружённых сил Литвы / LRT

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Польша поднимала в воздух истребители из-за российских реактивных дронов над западом Украины, а Румыния – из-за нескольких беспилотников недалеко от границы с Украиной. В обоих случаях нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.