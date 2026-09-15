США вдарили санкціями по російському банку ВТБ – за сприяння Ірану в обході санкцій

Сполучені Штати оголосили санкції проти російського банку ВТБ за його допомогу Ірану в ухиленні від санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заявах Державного департаменту і Мінфіну США.

Штати застосували санкції проти ВТБ за допомогу Ірану в ухиленні від санкцій та "підтримці тероризму".

Як зазначають, ВТБ відкрив свої відділення в Ірані, налагодив банківські зв’язки з іранськими підсанкційними фінансовими установами та був залучений до руху мільярдів доларів іранських активів.

"Це чіткий сигнал урядам та фінансовим установам, які розглядали подібну співпрацю: будь-які спроби допомогти Ірану обходити санкції закінчаться серйозними наслідками", – заявили у Держдепі.

Також 14 вересня у комітеті Палати представників Конгресу США пройшов голосування "проєкт Грема" про санкції проти РФ, вже схвалений Сенатом – його мають винести на розгляд у залі цього тижня.

Раніше стало відомо, що три з п’яти уражених США танкерів на Близькому Сході пов’язані з російським тіньовим флотом.