США ввели санкции против российского банка ВТБ – за содействие Ирану в обходе санкций

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против российского банка ВТБ за его помощь Ирану в обходе санкций.

Об этом говорится в заявлениях Госдепартамента и Минфина США, сообщает "Европейская правда".

Штаты применили санкции против ВТБ за помощь Ирану в уклонении от санкций и "поддержке терроризма".

Как отмечается, ВТБ открыл свои отделения в Иране, наладил банковские связи с иранскими подсанкционными финансовыми учреждениями и был вовлечен в движение миллиардов долларов иранских активов.

"Это четкий сигнал правительствам и финансовым учреждениям, которые рассматривали подобное сотрудничество: любые попытки помочь Ирану обойти санкции приведут к серьезным последствиям", – заявили в Госдепе.

Также 14 сентября в комитете Палаты представителей Конгресса США прошло голосование по "проекту Грэма" о санкциях против РФ, уже одобренному Сенатом – его должны вынести на рассмотрение в зале на этой неделе.

Ранее стало известно, что три из пяти танкеров, пораженных США на Ближнем Востоке, связаны с российским теневым флотом.