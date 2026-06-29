В Естонії протестували проти розміщення в тюрмах країни шведських в'язнів

В естонському місті Тарту у неділю відбулась акція протесту проти угоди між Естонією та Швецією про оренду в’язниці на суму в кілька мільйонів євро.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Швеція виплачуватиме Естонії 30,6 млн євро на рік за розміщення до 300 ув’язнених, а також 8 500 євро на місяць за кожного додаткового ув’язненого.

Їх розмістять у наполовину порожній Тартуській в’язниці на півдні Естонії починаючи з другої половини 2026 року.

"Шведи подарували нам фрикадельки та Пеппі [Довгапанчоху], але своє сміття нехай залишають собі", – сказала членкиня Тартуської міської ради Сандра Лаур.

Також в акції протесту взяли участь кілька політиків від опозиційних сил.

На початку цього місяця естонський парламент затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць.

Естонія також ратифікувала угоду зі Швецією про співпрацю у сфері пенітенціарної системи.

Угода передбачає використання до 400 камер у Тартуській в’язниці для розміщення до 600 шведських ув’язнених. Угода діє протягом п’яти років із можливістю її продовження ще на три роки.

Ув’язнені, яких переведуть до Тартуської в’язниці, – це чоловіки, які відбувають покарання, як правило, за насильницькі або пов’язані з наркотиками злочини. Їм дозволятимуть залишати територію в’язниці лише у виняткових випадках.

У лютому стало відомо, що уряд Бельгії почне переговори з Естонією щодо оренди камер в естонських в’язницях.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ЄС ситуація протилежна.