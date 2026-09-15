Эстония отказалась принять группу заключённых из Швеции

Эстония отказалась принять 15 из 18 заключённых, которых Швеция предложила перевести для отбывания наказания в Тартускую тюрьму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам министра юстиции и цифровых дел Лиизы Пакосты, среди причин отказа были возможные связи заключённых с организованной преступностью.

Министр отметила, что Эстония проводит проверку каждого заключённого, предложенного шведской стороной, и имеет право отказаться от его приёма.

"Из первоначальных 18 заявок мы отклонили целых 15", – сказала Пакоста.

Она уточнила, что речь шла, в частности, о лицах, осужденных за наркопреступления, в отношении которых Эстония не могла исключить связь с организованной преступностью.

Пакоста признала, что на начальном этапе сотрудничества между странами возникло недопонимание относительно того, каких именно заключенных Швеция может направлять в Эстонию. По её словам, после первого случая стороны уточнили порядок взаимодействия, и сотрудничество стало проходить более гладко.

Министр также сообщила, что шведские заключенные прибывают в Эстонию медленнее, чем предполагалось изначально. Первоначальный прогноз предполагал, что к концу года в Тартуской тюрьме будут находиться около 200 заключенных из Швеции.

При этом Пакоста подчеркнула, что информация о конкретных заключенных не будет обнародована из соображений безопасности.

По её словам, Эстония готова предоставлять более подробную информацию о преступлениях, за которые осуждены шведские заключенные, после того как их количество станет достаточно большим для формирования обобщённого профиля.

Заключенное в этом году соглашение между странами предусматривает размещение в Тартуской тюрьме до 600 заключенных из Швеции. Расходы на их содержание покрывает шведское государство, которое будет выплачивать Эстонии от 31 до 61 млн евро в год в зависимости от их количества.

Напомним, в июне эстонский парламент утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключенных в эстонские тюрьмы в рамках соответствующего соглашения со Швецией.

Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью его продления еще на три года.

В Эстонии это соглашение оценивают неоднозначно, в июне против него провели акцию протеста.

Эстония – одна из стран ЕС с самым низким уровнем преступности, поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пустует, тогда как во многих странах ситуация противоположная.