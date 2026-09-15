Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неизвестного объекта

В Литве во вторник утром поступило сообщение о временной приостановке работы Вильнюсского аэропорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Информацию о приостановке работы аэропорта в комментарии изданию подтвердила пресс-секретарь "Литовских аэропортов" Рута Асадаускайте.

"Рейсы приостановлены только в Вильнюсском аэропорту. По поводу причин следует обращаться в Национальный центр управления кризисными ситуациями или в Литовскую армию", – сказала она.

Представитель Центра кризисных ситуаций Дарюс Бута сообщил, что полеты приостановлены из-за неизвестного объекта, который сейчас исследуют военные.

Работа аэропорта была приостановлена с 10:53 до 11:21 по местному времени. В 11:30 взлетел самолёт, направлявшийся в Копенгаген, сообщает Delfi.

Из-за ограничений на полеты задержались вылеты самолетов из Вильнюса в Венецию, Копенгаген, Тель-Авив и Варшаву. Эти рейсы также были отправлены.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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