Уряд Туреччини розробляє систему онлайн-перевірки віку для входу в соцмережі

Уряд Туреччини розробляє систему онлайн-перевірки віку для забезпечення дотримання нової заборони на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років.

Про це заявила міністерка у справах сім’ї та соціальних послуг Махінур Оздемір Гьокташ, яку цитує Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

Гьокташ зазначила, що вік користувачів перевірятиметься через "e-Devlet" – портал державних послуг Туреччини.

За її словами, система підтверджуватиме, чи відповідають користувачі вимогам щодо мінімального віку, не розкриваючи при цьому їхні особисті дані компаніям, що надають послуги соціальних мереж.

Міністерка також додала, що уряд готується до впровадження нормативних актів щодо цифрових ігрових платформ.

Ці заходи є наслідком прийняття закону, який забороняє провайдерам соціальних мереж надавати послуги дітям віком до 15 років та зобов’язує їх запровадити запобіжні заходи, зокрема перевірку віку, для забезпечення дотримання цього обмеження.

Платформи повинні надавати адаптовану версію своїх послуг для користувачів віком від 15 до 17 років та публічно пояснювати вжиті ними заходи. Вони також повинні пропонувати інструменти батьківського контролю, що охоплюють налаштування облікових записів, покупки, підписки та обмеження часу користування.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.

А 13 липня Єврокомісія представила звіт експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.