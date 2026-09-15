Правительство Турции разрабатывает систему онлайн-проверки возраста для входа в соцсети

Правительство Турции разрабатывает систему онлайн-проверки возраста для обеспечения соблюдения нового запрета на использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет.

Об этом заявила министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ, которую цитирует Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

Гёкташ отметила, что возраст пользователей будет проверяться через "e-Devlet" – портал государственных услуг Турции.

По её словам, система будет подтверждать, соответствуют ли пользователи требованиям по минимальному возрасту, не раскрывая при этом их личные данные компаниям, предоставляющим услуги социальных сетей.

Министр также добавила, что правительство готовится к внедрению нормативных актов, касающихся цифровых игровых платформ.

Эти меры являются следствием принятия закона, который запрещает провайдерам социальных сетей предоставлять услуги детям в возрасте до 15 лет и обязывает их ввести меры предосторожности, в частности проверку возраста, для обеспечения соблюдения этого ограничения.

Платформы должны предоставлять адаптированную версию своих услуг для пользователей в возрасте от 15 до 17 лет и публично объяснять принятые ими меры. Они также должны предлагать инструменты родительского контроля, охватывающие настройки учетных записей, покупки, подписки и ограничение времени пользования.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного воздействия социальных сетей.

А 13 июля Еврокомиссия представила отчет экспертов о безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.