У Сербії студенти вступили у виборчу гонку проти президента Вучича

У Сербії студентський рух офіційно вступив у передвиборчу гонку, кинувши виклик чинному президенту Александару Вучичу, й пройшовся протестним маршем центром Белграда.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Студенти університетів, які майже два роки очолювали антиурядові протести в Сербії, у понеділок, 14 вересня, офіційно подали список кандидатів "Студентський список – студенти перемагають" для участі в дострокових парламентських виборах.

Студентський рух подав свій виборчий список до державних виборчих органів після ходи центром Белграда. До зібрання приєдналися кілька тисяч людей, повідомляє видання.

Вибори 25 жовтня вважаються серйозним випробуванням для президента Александра Вучича та його Сербської прогресивної партії, яка утримує владу в країні з 2012 року.

Першим приводом для протестів стала трагедія на залізничному вокзалі 1 листопада 2024 року, в результаті якої на півночі Сербії загинуло 16 осіб.

Студенти вимагали притягнення до відповідальності за обвал бетонного навісу в місті Новий Сад, стверджуючи, що корупція призвела до неякісного виконання ремонтних робіт на будівлі.

Вучич обіймає посаду прем’єр-міністра або президента Сербії з 2014 року. Він оголосив, що йде у відставку з 27 вересня, втім балотуватиметься на наступних виборах на посаду прем’єр-міністра. Перед тим президент Сербії розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня.