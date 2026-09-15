Британія профінансувала мобільні укриття для газових об'єктів в Україні

Завдяки фінансуванню у розмірі 2,64 млн євро, наданому Міністерством закордонних справ Великої Британії, для газової інфраструктури України було придбано 32 мобільні укриття.

Про це йдеться в заяві українського Міністерства енергетики, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, одне з придбаних укриттів здатне вмістити до 100 осіб, 21 – до 50 осіб та 10 – до 25 осіб.

Укриття були поставлені через Фонд підтримки енергетики України та повністю встановлені на газорозподільних об’єктах у дев’яти областях: Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Кіровоградській.

Фінансування покрило як матеріали, так і монтажні роботи, завдяки чому газові об’єкти отримали повністю готові до негайного використання укриття.

Вони забезпечать захист газовиків під час російських атак і повітряних нальотів, що дозволить оперативним та аварійним бригадам залишатися поблизу критично важливих об’єктів, швидше реагувати на пошкодження та сприяти підтримці стабільних поставок газу, додали в Міненерго.

Раніше Німеччина профінансувала партію енергетичного обладнання для Дніпропетровської області. А Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання.