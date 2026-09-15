Британия профинансировала мобильные укрытия для газовых объектов Украины

Благодаря финансированию в размере 2,64 млн евро, предоставленному Министерством иностранных дел Великобритании, для газовой инфраструктуры Украины приобрели 32 мобильных укрытия.

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства энергетики, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, одно из приобретенных укрытий способно вместить до 100 человек, 21 – до 50 человек и 10 – до 25 человек.

Укрытия были поставлены через Фонд поддержки энергетики Украины и полностью установлены на газораспределительных объектах в девяти областях: Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Кировоградской.

Финансирование покрыло как материалы, так и монтажные работы, благодаря чему газовые объекты получили укрытия, полностью готовые к немедленному использованию.

Они обеспечат защиту газовиков во время российских атак и воздушных налетов, что позволит оперативным и аварийным бригадам оставаться вблизи критически важных объектов, быстрее реагировать на повреждения и способствовать поддержанию стабильных поставок газа, добавили в Минэнерго.

Ранее Германия профинансировала партию энергетического оборудования для Днепропетровской области. А Литва передала украинским регионам более 17 тонн энергооборудования.