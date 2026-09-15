Глава МЗС Литви про інцидент із дроном: східний фланг необхідно зміцнювати

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що поінформував союзників про дрон, який вторгся на територію країни та згодом був знешкоджений.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, тривають консультації щодо того, як зміцнити східний фланг ЄС та НАТО.

"Зі свого боку сьогодні вранці я поінформував союзників про ситуацію та про те, що ми просимо провести обговорення з цих питань як у Європейському Союзі, так і в НАТО, оскільки очевидно, що у всіх нас ще багато домашньої роботи", – сказав литовський міністр.

За його словами, інцидент демонструє, що "східний фланг необхідно зміцнювати та підвищувати його стійкість".

"Зміцнювати засобами протиповітряної оборони, а також іншими засобами, які дозволили б забезпечити безпеку нашої критичної інфраструктури або інших потенційних цілей у разі різних кінетичних та неконвенційних операцій. Про це ведуться переговори", – продовжив він.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Польща піднімала у повітря винищувачі через російські реактивні дрони над заходом України, а Румунія – через кілька безпілотників неподалік кордону з Україною. В обох випадках порушення повітряного простору не зафіксували.