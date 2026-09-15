Глава МИД Литвы об инциденте с дроном: восточный фланг нужно укреплять

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что проинформировал союзников о дроне, который вторгся на территорию страны и впоследствии был обезврежен.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, продолжаются консультации о том, как укрепить восточный фланг ЕС и НАТО.

"Со своей стороны сегодня утром я проинформировал союзников о ситуации и о том, что мы просим провести обсуждение по этим вопросам как в Европейском Союзе, так и в НАТО, поскольку очевидно, что у всех нас еще много домашней работы", – сказал литовский министр.

По его словам, инцидент демонстрирует, что "восточный фланг необходимо укреплять и повышать его устойчивость".

"Укреплять средствами противовоздушной обороны, а также другими средствами, которые позволили бы обеспечить безопасность нашей критической инфраструктуры или других потенциальных целей в случае различных кинетических и неконвенциональных операций. Об этом ведутся переговоры", – продолжил он.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Польша подняла в воздух истребители из-за российских реактивных дронов над западом Украины, а Румыния – из-за нескольких беспилотников недалеко от границы с Украиной. В обоих случаях нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.