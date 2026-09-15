Президент Румунії закликав припинити насильство на тлі протестів у Бухаресті

Президент Румунії Нікушор Дан засудив насильство та спроби перетворити "законний протест на вуличні сутички" у Бухаресті.

Про це Нікушор Дан повідомив у себе на Facebook, пише "Європейська правда".

За словами Дана, напади та агресія, акти вандалізму є неприйнятними, і мають суворо каратися згідно із законом. Також, на думку президента, на покарання заслуговує підбурювання до насильства від деяких політиків.

"У демократичному суспільстві протест є формою свободи, а не залякування. Демонстрації є частиною громадянських прав, які гарантуються та поважаються в усіх демократіях. Публічне висловлювання, зокрема невдоволення певними рішеннями державних органів, гарантується конституцією за умови організації та проведення мирних акцій", – написав Дан.

Президент Румунії закликав до розсудливості та відповідальності й запропонував шукати рішення у діалозі.

Нагадаємо, вранці 15 вересня протестувальники – фермери, що займаються розведенням худоби, – почали збиратися на площі Перемоги у Бухаресті, щоб висловити свої претензії, серед іншого, щодо блокування експорту овець та кіз і невиплачені компенсації. Пізніше вони заблокували дорожній рух на прилеглій вулиці.

Невдовзі стало відомо про сутички з правоохоронцями та застосування сльозогінного газу.

Тим часом експрезидент Франції Олланд попереджає про ризик поновлення протестів "жовтих жилетів" через ціни на пальне.