У Бухаресті сталися сутички під час протесту фермерів
Новини — Вівторок, 15 вересня 2026, 13:08 —
У Бухаресті під час протесту фермерів сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями, поліція застосовувала сльозогінний газ.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Вранці 15 вересня протестувальники – фермери, що займаються розведенням худоби, – почали збиратися на площі Перемоги у Бухаресті, щоб висловити свої претензії, серед іншого, щодо блокування експорту овець та кіз і невиплачені компенсації. Пізніше вони заблокували дорожній рух на прилеглій вулиці.
Incidente între fermieri și forțele de ordine. Proteste neautorizate în Piața Victoriei, filtre la intrările în Capitală pic.twitter.com/S033NmXyqu– Jurnalul (@JurnalulN) September 15, 2026
Невдовзі стало відомо про сутички з правоохоронцями та застосування сльозогінного газу.
У столичній жандармерії прокоментували, що від початку деякі протестувальники відмовилися здати предмети, що могли б бути використані для завдання ударів. Газ застосували після загострення ситуації, коли деякі люди почали кидатися предметами у правоохоронців і валити бар’єри.
Повідомляють, що троє учасників протесту потребували допомоги після впливу сльозогінного газу, її надали на місці. Постраждалих серед правоохоронців немає.
Двох учасників інцидентів забрали до відділку.
У столичній поліції також заперечили, що поліція нібито розвертає автобуси з протестувальниками на в’їзді до Бухареста.
У Польщі анонсували додаткову підтримку для фермерів, які цього року зіткнулися із посухою та подорожчанням пального і добрив.
Тим часом експрезидент Франції Олланд попереджає про ризик поновлення протестів "жовтих жилетів" через ціни на пальне.