У Бухаресті сталися сутички під час протесту фермерів

У Бухаресті під час протесту фермерів сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями, поліція застосовувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вранці 15 вересня протестувальники – фермери, що займаються розведенням худоби, – почали збиратися на площі Перемоги у Бухаресті, щоб висловити свої претензії, серед іншого, щодо блокування експорту овець та кіз і невиплачені компенсації. Пізніше вони заблокували дорожній рух на прилеглій вулиці.

Incidente între fermieri și forțele de ordine. Proteste neautorizate în Piața Victoriei, filtre la intrările în Capitală pic.twitter.com/S033NmXyqu – Jurnalul (@JurnalulN) September 15, 2026

Невдовзі стало відомо про сутички з правоохоронцями та застосування сльозогінного газу.

У столичній жандармерії прокоментували, що від початку деякі протестувальники відмовилися здати предмети, що могли б бути використані для завдання ударів. Газ застосували після загострення ситуації, коли деякі люди почали кидатися предметами у правоохоронців і валити бар’єри.

Повідомляють, що троє учасників протесту потребували допомоги після впливу сльозогінного газу, її надали на місці. Постраждалих серед правоохоронців немає.

Двох учасників інцидентів забрали до відділку.

У столичній поліції також заперечили, що поліція нібито розвертає автобуси з протестувальниками на в’їзді до Бухареста.

У Польщі анонсували додаткову підтримку для фермерів, які цього року зіткнулися із посухою та подорожчанням пального і добрив.

Тим часом експрезидент Франції Олланд попереджає про ризик поновлення протестів "жовтих жилетів" через ціни на пальне.