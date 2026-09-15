Президент Румынии призвал прекратить насилие на фоне протестов в Бухаресте

Президент Румынии Никушор Дан осудил насилие и попытки превратить "законный протест в уличные столкновения" в Бухаресте.

Об этом Никушор Дан сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам Дана, нападения, агрессия и акты вандализма недопустимы, и должны строго наказываться в соответствии с законом. Кроме того, по мнению президента, наказания заслуживает подстрекательство к насилию со стороны некоторых политиков.

"В демократическом обществе протест является формой свободы, а не запугивания. Демонстрации являются частью гражданских прав, которые гарантируются и уважаются во всех демократических странах. Публичное высказывание, в частности недовольство определенными решениями государственных органов, гарантируется конституцией при условии организации и проведения мирных акций", – написал Дан.

Президент Румынии призвал к благоразумию и ответственности и предложил искать решение в диалоге.

Напомним, утром 15 сентября протестующие – фермеры, занимающиеся разведением скота, – начали собираться на площади Победы в Бухаресте, чтобы выразить свои претензии, в том числе в отношении блокирования экспорта овец и коз и невыплаченных компенсаций. Позже они заблокировали дорожное движение на прилегающей улице.

Вскоре стало известно о столкновениях с правоохранителями и применении слезоточивого газа.

Между тем экс-президент Франции Олланд предупреждает о риске возобновления протестов "желтых жилетов" из-за цен на топливо.