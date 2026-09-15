Генеральный инспектор Пентагона заявил о нехватке боеприпасов из-за войны с Ираном
Генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к "дефициту" боеприпасов и затруднениям с их пополнением.
Об этом говорится в соответствующем отчете, который цитирует BBC, пишет "Европейская правда".
Такая оценка противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, который неоднократно отрицал, что США сталкиваются с дефицитом.
Независимый надзорный орган сообщил, что с февраля по июнь США потратили на боеприпасы более $22 млрд, что привело к "стратегическому дефициту запасов".
В отчете генерального инспектора заявили об обнаружении "узких мест в промышленной базе", которые тормозят пополнение запасов боеприпасов.
Также там отметили, что Министерство обороны в настоящее время работает над "оптимизацией процессов закупок и сроков производства", чтобы устранить дефицит и "быстро реагировать на чрезвычайные ситуации".
В отчете подчеркнули, что потери оборудования составили $3,7 млрд, а прочие расходы – $7,4 млрд. В целом, как отмечается, с 28 февраля по 30 июня США потратили на войну $33,4 млрд.
Среди потерь в отчете назвали четыре истребителя F-15E, ультрасовременный истребитель F-35 Joint Strike Fighter и 30 беспилотников MQ-9, уничтоженных при "различных обстоятельствах".
Сообщалось, что в июле администрация президента США обратилась к Конгрессу с запросом на выделение $87,6 млрд на "неотложные нужды", большая часть которых связана с войной США в Иране.
В конце июля посол США в ООН Майк Волц заверил, что Соединённые Штаты "имеют всё необходимое" для ведения военной кампании против Ирана, несмотря на сообщения о нехватке определённых видов вооружения.