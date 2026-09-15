Рейтинг блока Мерца впервые опустился ниже 20%

Рейтинг правящего в Германии консервативного блока ХДС/ХСС составляет 18% – это самый низкий показатель за всю историю.

Таковы результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Примерно через неделю после выборов в земле Саксония-Анхальт, согласно опросу, "Альтернатива для Германии" остается сильнейшей партией на общенациональном уровне.

В последнем воскресном опросе "АдН" набирает 29% – на один процентный пункт больше, чем в августе. Это не первый раз, когда "АдН" достигает 29% в этом опросе. Еще в июне партия также набрала 29% в опросе YouGov.

В то же время ХДС и ХСС опустились до исторического минимума в воскресном опросе YouGov: если бы федеральные выборы состоялись в следующее воскресенье, 18% избирателей проголосовали бы за ХДС/ХСС, что на два процентных пункта меньше, чем в августе. Консерваторы еще никогда не показывали таких плохих результатов в опросе YouGov. Предыдущий рекордный минимум составлял 20 процентов в сентябре 2021 года.

Другие социологические институты показывают, что рейтинг ХДС/ХСС всё же превышает 20 процентов. Опросы Forschungsgruppe Wahlen и Allensbach показывают, что рейтинг ХДС/ХСС составляет соответственно 22 и 22,5 процента, тогда как опросы Forsa и Infratest dimap – 21%.

Последний опрос Insa для газеты Bild показывает, что ХДС/ХСС набирает 19,5%, тогда как "АдН" – 29%.

В то же время, по данным YouGov, большинство респондентов по-прежнему считают "АдН" правоэкстремистской партией: 59% разделяют это мнение, тогда как 30% с ним не согласны. Этот показатель практически не изменился по сравнению с маем 2025 года.

Напомним, 6 сентября на земельных выборах в Саксонии-Анхальт победила "АдН". В нескольких немецких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии.

Подробнее об этом читайте в статье: "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.