У Львові почали дослідження з метою ексгумації останків польських військових

У Львові розпочали дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті, пише "Європейська правда".

Як зазначається, дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків будуть проводити з 25 серпня по 2 жовтня на старому Голосківському кладовищі у Львові.

Роботи проводитимуться товариством з обмеженою відповідальністю "Українська пам’ять" за участю польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

"Ексгумаційні дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. У продовження цієї роботи На засіданні Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій 4 червня ТОВ "Українська пам’ять" надали дозвіл на проведення ексгумаційних досліджень віднайдених останків", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що Український інститут національної пам’яті залучає та фінансує для нагляду за пошуковими роботами фахівців комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля", що займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій.

В інституті нагадали, що впродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике, а саме у межах старого Голосківського кладовища, уже проводилися дослідження з метою пошуку останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. За результатами цих досліджень було виявлено ознаки місць поховань.

У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.

Раніше оголосили про завершення ексгумації жертв Волинської трагедії у двох колишніх селах на Волині – Острівки та Воля Островецька.

У липні голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть практично негайно.