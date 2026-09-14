Трамп заявив, що Іран хоче швидкої угоди, але рішення за США

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Іран, який, за його словами, "зазнає краху", прагне якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами.

Водночас за його словами, саме він вирішить, "чи варто США вступати в переговори".

"Іран, який зазнає краху, дуже хоче якнайшвидше укласти угоду. Я вирішу, чи варто Сполученим Штатам Америки вступати в переговори – ми відкриті до такої можливості", – заявив Трамп.

Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.

Як повідомлялось, провідні помічники Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Писали, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низького рівня та показує, наскільки виборці незадоволені тим, як глава Білого дому справляється з економікою та проблемою вартості життя.