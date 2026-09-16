В Палате представителей сделали ещё шаг к принятию "проекта Грема" о санкциях против РФ

В Палате представителей США состоялся еще один процедурный шаг в отношении законопроекта, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о "штрафных" пошлинах для стран, закупающих российские энергоресурсы, что открывает путь к голосованию по этой инициативе в зале.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

15 сентября законопроект Грема-Блументаля прошел еще одно процедурное согласование в Палате представителей – с минимальным перевесом в 214 голосов против 211, что позволяет уже в среду вынести его на голосование в зале.

Ситуация до последнего выглядела пессимистично, пока двое членов Демократической партии не проголосовали "за".

Эти процедурные голосования считаются "проверкой" партийной лояльности, поэтому отступление от общей линии – редкая ситуация. В то же время республиканец Тим Берчетт вместе с большинством демократов голосовал "против", аргументируя это желанием создать условия для снижения цен на топливо для американцев.

Демократы, выступающие против принятия законопроекта – несмотря на свою поддержку Украины – объясняют это тем, что он предоставляет президенту США Дональду Трампу "тарифные" полномочия, которые уже были отклонены Верховным судом. Они убеждены, что закон "принесет больше вреда, чем пользы" и что необходимо искать другое двухпартийное решение.

При этом даже критики Трампа признают, что провал голосования будет выглядеть как шаг против поддержки Украины и воодушевит Москву.

До этого, 14 сентября, законопроект прошел согласование в регламентном комитете Палаты представителей.

Напомним, Сенат Конгресса США 7 августа 86 голосами "за" одобрил законопроект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Позже СМИ писали, что законопроект сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и может быть заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.