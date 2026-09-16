Іспанія продовжила перевірки мандрівників з Італії у відповідь на дії Рима

Іспанія продовжила дію вибіркових прикордонних перевірок мандрівників, які прибувають з Італії, у відповідь на аналогічний крок уряду Джорджі Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Міністерство внутрішніх справ Італії заявило, що продовження було необхідним, оскільки зберігаються високі ризики для внутрішньої безпеки, а також "потенційні небезпеки, пов’язані з можливим проникненням терористів".

У відповідь іспанське МВС повідомило про продовження прикордонних перевірок до 8 жовтня, зазначивши, що причини для їх проведення "залишаються незмінними".

Рим аргументував запровадження контрольних заходів тим, що кордони Італії потрібно захищати через велику кількість мігрантів, які прибувають до Сеути.

Однак, як зазначає агентство, не було жодних ознак того, що хтось із мігрантів, які прибули до Сеути, намагався потрапити до Італії. Їм навіть не дозволялося подорожувати на материкову частину Іспанії.

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

У відповідь на це уряд Іспанії також запровадив прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії у зв’язку з суперечкою щодо нелегальної міграції.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.