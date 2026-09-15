Італія продовжила прикордонні перевірки мандрівників з Іспанії

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило про продовження призупинення дії Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією, яке було запроваджене у відповідь на міграційну кризу в автономному іспанському місті Сеута.

Про це з посиланням на заяву відомства пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ, Італія вирішила продовжити це призупинення ще на 15 днів.

Це рішення було ухвалено через те, що "залишаються значні ризики для внутрішньої безпеки", а також через те, що "існує потенційна загроза, пов’язана з можливим проникненням терористів".

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

Востаннє Італія продовжувала дії прикордонного контролю з Іспанією 31 серпня.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.