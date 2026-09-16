Испания продлила проверки путешественников из Италии в ответ на действия Рима

Испания продлила действие выборочных пограничных проверок путешественников, прибывающих из Италии, в ответ на аналогичный шаг правительства Джорджи Мелони.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Министерство внутренних дел Италии заявило, что продление было необходимым, поскольку сохраняются высокие риски для внутренней безопасности, а также "потенциальные опасности, связанные с возможным проникновением террористов".

В ответ испанское МВД сообщило о продлении пограничных проверок до 8 октября, отметив, что причины для их проведения "остаются прежними".

Рим обосновал введение контрольных мер тем, что границы Италии необходимо защищать из-за большого количества мигрантов, прибывающих в Сеуту.

Однако, как отмечает агентство, не было никаких признаков того, что кто-либо из мигрантов, прибывших в Сеуту, пытался попасть в Италию. Им даже не разрешалось путешествовать на материковую часть Испании.

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В ответ на это правительство Испании также ввело пограничный контроль на рейсах и судах из Италии в связи с конфликтом по поводу нелегальной миграции.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.