В кількох районах на сході Польщі перевірять сирени повітряної тривоги

У двох районах на сході Польщі в середу протестують системи оповіщення населення, що передбачає увімкнення сирен.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Перевірку систем оповіщення запланували у Кросненському повіті, що на південь від Жешува, та у Красноставському повіті, що неподалік від Хелма на Люблінщині.

Вранці мешканці цієї місцевості отримали повідомлення про те, що 16 вересня у їхніх населених пунктах будуть вмикатися сирени у рамках перевірки роботи систем оповіщення і їх не потрібно сприймати як реальне попередження.

У Кросненському районі сирени можуть вмикатися між 8 і 15 годиною, у Красноставському – між 10 і 13 годиною.

Нагадаємо, вранці 16 вересня у низці прикордонних з Україною районів Польщі оголосили реальну повітряну тривогу та призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна через реактивні БпЛА над заходом України.

Як відомо, протягом останніх кількох днів Росія завдала низки ударів у безпосередній близькості до кордонів України з Польщею. Першими цілями стали АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ" та локомотив пасажирського потяга "Укрзалізниці" за 2 км від кордону.

У ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".