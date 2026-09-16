В двух районах на востоке Польши проверят сирены воздушной тревоги

В двух районах на востоке Польши в среду проведут испытания систем оповещения населения, в ходе которых будут включены сирены.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Проверку систем оповещения запланировали в Кросненском повете, расположенном к югу от Жешува, и в Красноставском, недалеко от Хелма в Люблинском воеводстве.

Утром жители этой местности получили сообщение о том, что 16 сентября в их населенных пунктах будут включаться сирены в рамках проверки работы систем оповещения и их не следует воспринимать как реальное предупреждение.

В Кросненском районе сирены могут включаться между 8 и 15 часами, в Красноставском – между 10 и 13 часами.

Напомним, утром 16 сентября в ряде приграничных с Украиной районов Польши объявили реальную воздушную тревогу и приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина из-за реактивных БпЛА над западом Украины.

Как известно, в течение последних нескольких дней Россия нанесла ряд ударов в непосредственной близости от границ Украины с Польшей. Первыми целями стали АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск" и локомотив украинского пассажирского поезда в 2 км от границы.

В ночь на 13 сентября беспилотник поразил грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".