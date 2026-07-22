Ryanair анонсувала скорочення діяльності у Бельгії через "абсурдний" податок

Ірландський лоукостер Ryanair планує скоротити діяльність у Бельгії через збільшення оподаткування повітряного транспорту, яке у компанії назвали "абсурдним".

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

22 липня у Ryanair оголосили, що скоротять діяльність у Бельгії через підвищення податку на авіатранспорт з січня 2027 року, називаючи його "абсурдним".

Зокрема, лоукостер збирається перемістити 5 своїх літаків з хабу у Шарлеруа (із загалом близько 20) та вилучити 2 млн місць із запланованих рейсів з Шарлеруа та Завентема на зимовий сезон і наступний літній сезон.

Заяві компанії передували багаторазові попередження про цей намір. Ще у січні гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі критикував уряд Бельгії за "дурне" рішення стягувати федеральний податок у розмірі 7 євро за кожен виліт авіапасажира з території країни для рейсів дальністю 500-3500 км. Він почне діяти з 1 січня 2027 року. Початково обговорювалася сума навіть 10 євро (замість чинного збору 5 євро), проте згодом зійшлися на "компромісних" 7.

"Ми попереджали прем’єра де Вевера, що зростання податку на повітряний транспорт у Бельгії призведе до скорочення руху, але він не послухав", – заявили у комюніке компанії.

Раніше Ryanair попередила про черги в 16 аеропортах Європи через нову систему в’їзду/виїзду ЄС (EES).

Дев'ять країн ЄС закликали Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для нової системи, стверджуючи, що у її роботі досі забагато проблем.