В Бельгии забастовка повлияла на сотни авиарейсов в одном из крупнейших аэропортов

В аэропорту "Шарлеруа", расположенном недалеко от Брюсселя, объявили забастовку авиадиспетчеров, которая продлится 24 дня.

Об этом сообщает Le Soir, как передает "Европейская правда".

Забастовку в аэропорту "Шарлеруа" объявили с 16 сентября по 10 октября, с 22:00 до 08:00 включительно.

Ее объявил один из профсоюзов, представляющий местных авиадиспетчеров, после неудачных переговоров с руководством компании Skeyes, управляющей воздушным движением в Бельгии. Между сторонами уже некоторое время продолжается трудовой конфликт по поводу выплаты ночных надбавок авиадиспетчерам "Шарлеруа".

Объявленная забастовка должна повлиять на 487 утренних и 345 ночных рейсов.

"На данном этапе ещё невозможно полностью оценить дополнительное влияние этих действий на расписания полётов соответствующих авиакомпаний. Когда самолёты не могут вернуться в "Шарлеруа" ночью, это также может повлиять на первые рейсы, которые они должны выполнить из "Шарлеруа" на следующее утро", – сообщают в Skeyes.

Компания рекомендует пассажирам авиакомпаний, осуществляющих полеты из аэропорта "Шарлеруа", проверять актуальный статус своего рейса у своей авиакомпании перед вылетом.

"Шарлеруа" – второй по загруженности аэропорт Бельгии. Он расположен примерно в 60 км от Брюсселя, и именно сюда прилетает большинство бюджетных рейсов, следующих в бельгийскую столицу.

Это уже не первая забастовка в бельгийских аэропортах из-за забастовок авиадиспетчеров. Так, в начале июня 2026 года все вылеты и прилеты в аэропорты Брюсселя и Шарлеруа были отменены.

А лоукост-авиакомпания Ryanair анонсировала сокращение деятельности в Бельгии из-за "абсурдного" налога на воздушный транспорт.