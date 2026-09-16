Мін'юст США: спецслужби РФ готували вбивства російських опозиціонерів та диверсії

У Південному окрузі Нью-Йорка було оприлюднено обвинувальний акт, у якому кільком громадянам Росії, що працювали на спецслужби своєї країни, висунуто звинувачення у ймовірному фінансуванні тероризму та змові з метою організації замахів на вбивство по всьому світу.

Про це повідомив генеральний прокурор США Тодд Бланш, його заяву наводить ABC News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бланша, в обвинувальному висновку згадуються ймовірні спроби цієї групи вбити російського опозиціонера, який, як вони вважали, перебував у районі Вашингтона, округ Колумбія.

Прокурори Федеральної прокуратури Південного округу Нью-Йорка заявили, що мережа осіб, які працювали на розвідувальні служби Російської Федерації, з 2024 року займалася розшуком та стеженням за російськими опозиціонерами у США та Європі, а також координувала терористичні атаки проти військової та цивільної інфраструктури в європейських країнах, що підтримують Україну.

В обвинувальному акті названо трьох імовірних членів мережі, а також двох імовірних вербувальників для цієї групи. Згідно з висунутими звинуваченнями, мережа також нібито намагалася вербувати осіб на території США для здійснення терористичних атак у Європі.

Серед осіб, зазначених у звинуваченні, – Юрій Храмеєв, відомий як "полковник Юрій", якого ідентифікують як колишнього полковника російських спецслужб; Кирил Храмеєв, офіцер Федеральної служби безпеки Росії; а також Оеміс Ромагоза Дурруті, громадянин Куби, що проживає в Росії, який нібито координував атаки для цієї групи.

В обвинувальному акті також стверджується, що двоє інших підсудних – Яйдель Дельгадо Суарес, відомий під псевдонімом "Вікінг", та Анхель Едуардо Кастро – частково виконували функції вербувальників для мережі.

Звинувачення включають листування між членами угруповання в зашифрованих месенджерах, де вони обговорювали план замовного вбивства, надавали конкретні інструкції щодо того, як їхні вербувальники мали здійснювати стеження, а також домовлялися про оплату.

Раніше у Великій Британії громадянину країни висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою та підготовці диверсійного акту; за версією британської прокуратури, чоловік міг контактувати з угрупованням, пов’язаним із російською військовою розвідкою.

Перед тим у Румунії затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці диверсій.