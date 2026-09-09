У Британії чоловіка звинуватили у співпраці з угрупованням, пов’язаним із розвідкою РФ

У Великій Британії громадянину країни висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою та підготовці диверсійного акту; за версією британської прокуратури, чоловік міг контактувати з угрупованням, пов’язаним із російською військовою розвідкою.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Мова йде про 31-річного громадянина країни Джошуа Каміджа. Королівська прокуратура заявила, що Камідж, імовірно, підтримував зв’язок та отримував вказівки від представника "Добровольчого корпусу ГРУ".

За даними британської сторони, це угруповання перебуває під контролем російської військової розвідки.

Камідж має з’явитися у Вестмінстерському магістратському суді у четвер, 10 вересня.

Поліція повідомила, що Камідж був затриманий у Свіндоні 4 вересня співробітниками підрозділу з боротьби з тероризмом.

Раніше у МЗС Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Наступного дня радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Москва вже неодноразово погрожувала Лондону за військову допомогу Україні. Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Британський прем’єр-міністр Енді Бернем у відповідь наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.