У Румунії затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці диверсій

Румунська розвідувальна служба (SRI) заявила, що спільно з правоохоронними органами та іноземними партнерами запобігла диверсійній операції на території країни; у справі затримали росіянина.

Про це йдеться у відповідній заяві, яку наводить digi24, пише "Європейська правда".

За даними SRI, 40-річний росіянин, що проживає в Румунії, перебував під наглядом спецслужби з лютого 2026 року. Його підозрюють у зборі розвідувальної інформації для підготовки диверсійних дій.

Слідство встановило, що в період із лютого по липень підозрюваний фотографував та знімав на відео об'єкти військової та критичної інфраструктури.

Йдеться, зокрема, про румунські та союзні військові бази, центри зв'язку, переміщення військової техніки й особового складу.

У SRI зазначили, що серед об'єктів, які становили інтерес для підозрюваного, були також українські вантажні літаки "Антонов".

За версією слідства, росіянин діяв за вказівками особи, з якою спілкувався через зашифровані месенджери. Зібрані дані, за оцінкою румунської спецслужби, свідчать про схему, подібну до операцій диверсійних мереж, які координуються структурами з Росії.

У SRI також заявили, що Росія продовжує залучати до подібної діяльності представників вразливих груп населення.

Прокурори Центрального підрозділу Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) 8 вересня видали ордер на затримання чоловіка. Йому інкримінують спробу вчинення диверсійних дій.

Сторона обвинувачення планує звернутися до Апеляційного суду Бухареста з клопотанням про його попереднє ув'язнення строком на 30 днів.

За даними DIICOT, підозрюваний збирав інформацію на кількох румунських і багатонаціональних військових об'єктах у повітах Клуж, Констанца, Келераші, Ілфов та в Бухаресті.

У червні Бухарест вдався до закриття російського генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон грата минулого місяця. Це стало реакцією на падіння російського безпілотника на житловий будинок в Галаці 29 травня.

У відповідь Росія вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон грата і закрити генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі.

А наприкінці липня румунське Міністерство закордонних справ оголосило, що одного з членів російської дипломатичної місії в Бухаресті буде оголошено персоною нон грата.