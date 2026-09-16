Минюст США: спецслужбы РФ готовили убийства российских оппозиционеров и диверсии

В Южном округе Нью-Йорка был обнародован обвинительный акт, в котором нескольким гражданам России, работавшим на спецслужбы своей страны, предъявлены обвинения в предполагаемом финансировании терроризма и сговоре с целью организации покушений на убийство по всему миру. Об этом сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш, его заявление приводит ABC News, сообщает "Европейская правда".

По словам Бланша, в обвинительном заключении упоминаются предполагаемые попытки этой группы убить российского оппозиционера, который, как они полагали, находился в районе Вашингтона, округ Колумбия.

Прокуроры Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка заявили, что сеть лиц, которые, согласно обвинительному акту, работали на разведывательные службы Российской Федерации, с 2024 года занималась розыском и слежкой за российскими оппозиционерами, проживающими в США и Европе, а также координировала террористические атаки против военной и гражданской инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину.

В обвинительном акте названы три предполагаемых члена сети, а также два предполагаемых вербовщика для этой группы. Согласно выдвинутым обвинениям, сеть также якобы пыталась вербовать лиц на территории США для совершения террористических атак в Европе.

Среди лиц, указанных в обвинительном акте, – Юрий Храмеев, известный как "полковник Юрий", которого идентифицируют как бывшего полковника российских спецслужб; Кирилл Храмеев, офицер Федеральной службы безопасности России; а также Оэмис Ромагоза Дуррути, гражданин Кубы, проживающий в России, который якобы координировал атаки для этой группы.

В обвинительном акте также утверждается, что двое других подсудимых – Яйдель Дельгадо Суарес, известный под псевдонимом "Викинг", и Анхель Эдуардо Кастро – частично выполняли функции вербовщиков для сети.

Обвинения включают переписку между членами группировки в зашифрованных мессенджерах, где они обсуждали план заказного убийства, давали конкретные инструкции о том, как их вербовщики должны были осуществлять слежку, а также договаривались об оплате.

Ранее в Великобритании гражданину страны предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой и подготовке диверсионного акта; по версии британской прокуратуры, мужчина мог контактировать с группировкой, связанной с российской военной разведкой.

До этого в Румынии задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке диверсий.