У Німеччині попередили про загрозу від майбутнього "російського Starlink"

Збройні сили Німеччини застерігають про можливу загрозу від альтернативи Starlink, яку прагне створити Росія.

Про це пише Tagesschau, інформує "Європейська правда".

У Бундесвері ознайомилися з новим російським супутниковим проєктом – і скептично ставляться щодо термінів втілення ідеї у життя.

Система "Рассвет" (у перекладі з російської – "Світанок"), яку очільник Кремля Владімір Путін високо оцінив, ймовірно, буде повністю готова до експлуатації лише через кілька років, якщо взагалі коли-небудь, вважають у Бундесвері. Однак військові також попереджають про те, що плани Путіна все-таки можуть бути успішно реалізовані.

У звіті ЗС Німеччини зазначається, що Росія зможе ввести супутники в експлуатацію "найраніше наприкінці 2027 року".

Згідно з російськими даними, кількість супутників має зрости з 730 у 2030 році до 900 у 2035 році. Для порівняння: Starlink вже зараз має понад 10 000 супутників. Тому Бундесвер впевнений: у порівнянні зі Starlink, "Рассвет" "майже напевно не досягне його продуктивності". Втім, можливий успіх цього проєкту може вплинути на ситуацію на полі бою.

У 2023 році в космос запустили перші три тестові супутники в рамках місії "Рассвет-1". У 2024 році за ними послідували інші супутники в рамках програми "Рассвет-2", а наразі у космосі, як вважається, перебуває понад 30 супутників "Рассвет-3".

Проте, як повідомляють деякі ЗМІ з посиланням на загальнодоступні дані стеження, кілька супутників, ймовірно, вже впали або вийшли з ладу. Зокрема, із 16 супутників "Рассвет", запущених у липні, до кінця серпня жоден, як стверджується, не досяг необхідної висоти.

До того ж, за власними заявами, Україна має намір протидіяти планам щодо супутників "Рассвет". У середині серпня вже відбувся український удар по російському ракетному центру, де виготовляються ракети-носії для цих супутників.

Раніше повідомляли, що Росія таємно розбудовує бази для запуску дронів, що дозволять бити по країнах НАТО.

Нагадаємо, 15 вересня за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон. Наразі залишається незрозумілим, кому належить безпілотник і звідки він взявся.