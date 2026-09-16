В Германии предупредили об угрозе от будущего "российского Starlink"

Вооруженные силы Германии предупреждают о возможной угрозе со стороны альтернативы Starlink, которую стремится создать Россия.

Об этом пишет Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

В Бундесвере ознакомились с новым российским спутниковым проектом – и скептически относятся к срокам воплощения этой идеи в жизнь.

Система "Рассвет", которую глава Кремля Владимир Путин высоко оценил, вероятно, будет полностью готова к эксплуатации лишь через несколько лет, если вообще когда-нибудь будет, считают в Бундесвере. Однако военные также предупреждают о том, что планы Путина всё-таки могут быть успешно реализованы.

В отчете ВС Германии отмечается, что Россия сможет ввести спутники в эксплуатацию "не раньше конца 2027 года".

Согласно российским данным, количество спутников должно вырасти с 730 в 2030 году до 900 в 2035 году. Для сравнения: у Starlink уже сейчас более 10 000 спутников. Поэтому Бундесвер уверен: по сравнению со Starlink "Рассвет" "почти наверняка не достигнет его производительности". Впрочем, возможный успех этого проекта может повлиять на ситуацию на поле боя.

В 2023 году в космос запустили первые три тестовых спутника в рамках миссии "Рассвет-1". В 2024 году за ними последовали другие спутники в рамках программы "Рассвет-2", а в настоящее время в космосе, как считается, находится более 30 спутников "Рассвет-3".

Однако, как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на общедоступные данные слежения, несколько спутников, вероятно, уже упали или вышли из строя. В частности, из 16 спутников "Рассвет", запущенных в июле, к концу августа ни один, как утверждается, не достиг необходимой высоты.

К тому же, по собственным заявлениям, Украина намерена противодействовать планам по спутникам "Рассвет". В середине августа уже был нанесен украинский удар по российскому ракетному центру, где изготавливаются ракеты-носители для этих спутников.

Ранее сообщалось, что Россия тайно развертывает базы для запуска дронов, которые позволят наносить удары по странам НАТО.

Напомним, 15 сентября в километре от авиабазы Бундесвера разбился неизвестный дрон. Пока остается неясным, кому принадлежит беспилотник и откуда он взялся.