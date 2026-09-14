ЗМІ: ЄС готує жорсткіші правила користування соцмережами для дітей

Європейський Союз запропонує обмежити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років у рамках флагманського законопроєкту "Kids Act", який буде оприлюднено у четвер, 17 вересня.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як йдеться у документі, Європейська комісія буде вимагати від компаній, що надають послуги в соціальних мережах, онлайн-ігор та чат-ботів на базі штучного інтелекту, запровадити вікові обмеження для своїх сервісів, щоб унеможливити доступ підлітків.

Згідно з документом, вони також повинні будуть впровадити заходи безпеки для мінімізації зловживань та поведінки, що викликає залежність.

Також пропозиція свідчить, що ЄС планує встановити мінімальний вік 15 років для відкриття "автономного облікового запису". Дітям віком від трьох до 13 років буде дозволено користуватися лише сервісами, призначеними для дітей, та під повним батьківським наглядом, а неповнолітні віком 13 та 14 років зможуть створювати облікові записи на основних платформах із суттєвими обмеженнями, зокрема щоденними лімітами часу та функціями батьківського контролю.

Платформи, на які поширюватимуться запропоновані нові правила, повинні будуть перевіряти вік кожного користувача, що створює новий обліковий запис, за допомогою офіційного додатка ЄС для верифікації або еквівалентного механізму.

Порушення "Закону про дітей" може призвести до накладення штрафів. У проєкті документа зазначено, що система забезпечення дотримання правил створена за зразком інших нормативних актів ЄС у сфері технологій, таких як "Закон про цифрові послуги" та "Закон про штучний інтелект", які передбачають ризик високих штрафів, пов’язаних із загальним обсягом світового обороту компанії. Платформи також повинні будуть сплачувати наглядовий збір для фінансування наглядової діяльності комісії.

ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон звернувся до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням підготувати європейський законодавчий акт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами.

Писали, що французький уряд підготував перероблений проєкт закону про заборону використання соціальних мереж дітьми після того, як попередній закон був визнаний неконституційним.