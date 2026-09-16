Более 100 км границы Польши с Украиной оснастят электронной системой защиты

Более чем 100-километровый участок границы с Украиной оснастят системой, которая будет дополнять физические барьеры и состоять, в частности, из средств мониторинга и детекторов движения.

Об этом пишет Polskie Radio, сообщает "Европейская правда".

Проект реализуется в рамках программы усиления защиты польско-украинской границы в связи с увеличением числа российских атак возле нее.

"Речь идет о 69 километрах в зоне ответственности Надбужанского отдела. Следующий проект – это еще 43 километра сухопутной границы с Украиной, также на территории ответственности Бещадского отдела Пограничной службы. Это наши ближайшие планы", – сообщила заместитель главного коменданта Пограничной службы Польши Виолета Гожковска.

В планах также расширить уже существующие системы на границах с Россией и Беларусью.

"Речь идет о таких элементах, как наблюдательные башни. Эти башни будут оснащены оптико-электронными системами, а на границе с Беларусью установят системы для обнаружения беспилотников", – отметила чиновница.

Средства на инвестиции на обеих границах выделил Европейский Союз. Гожковска также заявила, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон, касающийся использования средств из программы SAFE, служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 миллиарда злотых. В планах были, в частности, приобретение бронированных автомобилей и пулемётов.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.