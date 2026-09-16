ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо митних правил на посилки до 150 євро

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачав врегулювання процедур митного оформлення для запровадження податку для імпортованих посилок низької вартості.

Про це йдеться в картці законопроєкту, опублікованій на сайті ВР, пише "Європейська правда".

Під час пленарного засідання в середу, 16 вересня, рішення підтримали 267 нардепів за необхідного мінімуму 226 голосів, один був проти.

Парламент розглядає зміни до Митного кодексу втретє: раніше законопроєкт №12360 було відхилено, після чого законопроєкт №15460 з аналогічними нормами народні депутати провалили у другому читанні та відправили на доопрацювання.

Ухвалення поточного документа у пакеті зі змінами до Податкового кодексу (законопроєкт №16051-1) є частиною міжнародних зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та 2-го траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 3,7 млрд євро в рамках позики на підтримку України на 90 млрд євро.

"Зараз цей законопроєкт, враховуючи технічні складності реалізації, передбачається застосовувати з 1 липня 2027 року, тому що потрібно розробити технічно систему, яка дозволить оподатковувати", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті.

За його словами, головне завдання документа – спростити процедуру сплати ПДВ для фізичної особи, яка отримує посилку, щоб громадяни України не відчули жодних змін.

"Тобто вони в один клік купують товар, оподаткування здійснюється автоматично, будуть зареєстровані представництва маркетплейсів в Україні, і вони фактично будуть тими суб'єктами, які будуть сплачувати податок фізично. Тобто Amazon, Ebay, Temu, AliExpress, всі мають бути зареєстровані свої суб'єкти в Україні, які будуть сплачувати податки за посилки", – зазначив Марченко.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт покликаний узгодити митне законодавство зі змінами до Податкового кодексу щодо оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро.

Документ визначає особливості застосування курсів валют, повноваження посадових осіб митних органів і способи декларування поштових відправлень.

Серед іншого він відносить підприємства електронного інтерфейсу та їхніх посередників до категорії осіб, на яких покладено обов'язок зі сплати митних платежів, а також встановлює перехідний період щодо звільнення від адмінвідповідальності за умови повної сплати податку.

Очікується, що реалізація норм закону разом із податковими змінами дозволить залучати до державного бюджету близько 10 млрд грн на рік.

1 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який передбачав врегулювання процедур митного оформлення для запровадження податку для імпортованих посилок низької вартості.

Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом.

З 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.