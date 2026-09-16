Швеція вислала іранського дипломата через загрозу безпеці

У середу, 16 вересня, Швеція викликала до Міністерства закордонних справ посла Ірану, а також вислала одного іранського дипломата.

Про це пише SVT, передає "Європейська правда".

Прессекретар Служби безпеки Швеції Джонатан Свенссон заявив, що Іран продовжує "здійснювати діяльність, яка становить загрозу безпеці у Швеції".

Уряд заявив, що іранському дипломату запропонували "покинути країну через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини".

А міністри юстиції та закордонних справ – Гуннар Строммер та Марія Мальмер Стенергард – заявили, що Іран здійснював у Швеції "діяльність, що становить загрозу безпеці".

"Ми знаємо, що Іран вже деякий час займається діяльністю, яка загрожує безпеці у Швеції, націленою як на осіб, які виступають проти іранського режиму, так і на різні єврейські та ізраїльські інтереси в нашій країні. Це робилося, серед іншого, шляхом використання злочинних мереж", – сказав Строммер.

У березні Стенергард заявила, що Іран стратив шведського громадянина. Після цього Міністерство закордонних справ Швеції викликало іранського посла.