Іран стратив громадянина Швеції – МЗС

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард заявила, що Іран стратив шведського громадянина.

Слова Стенергард передає Dagens Nyheter, пише "Європейська правда".

Як зазначила міністерка, страта відбулася вранці в середу, 18 березня.

Громадянина Швеції, як повідомляється, затримала іранська влада в червні 2025 року та засудила до смертної кари в рамках "судового процесу".

"Я з глибоким сумом дізналася про те, що сьогодні вранці в Ірані було страчено громадянина Швеції", – заявила Стенергард.

Раніше американський президент Дональд Трамп у спілкуванні зі ЗМІ сказав, що не впевнений, чи Хаменеї-молодший взагалі живий, і незрозуміло, хто в Ірані відповідальний за ключові рішення.

Також він вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

ЗМІ писали, що американський президент нібито відхилив нещодавні спроби іранських посадовців поновити переговори.