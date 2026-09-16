Швеция выслала иранского дипломата из-за угрозы безопасности

В среду, 16 сентября, Швеция вызвала в Министерство иностранных дел посла Ирана, а также выслала одного иранского дипломата.

Об этом пишет SVT, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Джонатан Свенссон заявил, что Иран продолжает "осуществлять деятельность, представляющую угрозу безопасности в Швеции".

Правительство заявило, что иранскому дипломату предложили "покинуть страну из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях".

А министры юстиции и иностранных дел – Гуннар Строммер и Мария Мальмер Стенергард – заявили, что Иран осуществлял в Швеции "деятельность, представляющую угрозу безопасности".

"Мы знаем, что Иран уже некоторое время занимается деятельностью, угрожающей безопасности в Швеции, нацеленной как на лиц, выступающих против иранского режима, так и на различные еврейские и израильские интересы в нашей стране. Это делалось, в частности, путем использования преступных сетей", – сказал Строммер.

В марте Стенергард заявила, что Иран казнил шведского гражданина. После этого Министерство иностранных дел Швеции вызвало иранского посла.